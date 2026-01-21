Скидки
«Рейсинг Буллз» проводят съёмочный день перед сезоном-2026 Ф-1. Видео

«Рейсинг Буллз» проводят съёмочный день перед сезоном-2026 Ф-1. Видео
В среду, 21 января, на автодроме в Сильверстоуне, команда «Рейсинг Буллз» проводит съёмочный день перед началом сезона 2026 года Формулы-1. В социальных сетях появилось видео.

Напомним, вчера британский гонщик «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад вылетел с трассы во время первой попытки обкатки машины. Причиной этого стала проблема с задними тормозами. Нынешний сезон станет для Линдблада дебютным в Формуле-1.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

Действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».

