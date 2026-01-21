Скидки
Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон: рад, что у нас полностью легальный двигатель

Руководитель команды Формулы-1 «Кадиллак» Грэм Лоудон заявил, что полностью уверен в соответствии силовой установки «Феррари» всем новым правилам 2026 года.

«Рад, что у нас полностью легальный двигатель. С этими моторами сгорание не может происходить при степени сжатия выше 16:1. Не вдаваясь в подробности, мы знаем, что «Феррари» полностью соблюдает правила в этом вопросе. Это даёт нам большую уверенность.

Что касается производительности, мы работаем и поддерживаем нашего партнёра по силовым установкам на максимальном уровне. Очень довольны нашими отношениями.

Я не могу говорить за других людей о силовых установках или о том, как они интерпретировали правила. Но для меня совершенно ясно, что всё прописано чёрным по белому», — приводит слова Лоудона издание Motorsport Week.

