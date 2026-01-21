Скидки
Новая «Альпин» A526 впервые выехала на трассу в Сильверстоуне

Новый болид «Альпин» A526 сделал свои первые круги во время обкатки на трассе в Сильверстоуне. За рулём машины, оснащённой силовой установкой и коробкой передач «Мерседеса», находился Пьер Гасли. Об этом сообщает издание Motorone.

Фото: Из социальных сетей Пита Джонса

По информации греческого издания, первые километры были пройдены на мокрой трассе. Напарник Гасли, Франко Колапинто, также находился в Сильверстоуне, ожидая своей очереди за рулём.

Очевидцы на трассе отметили характерную особенность машины — очень крупный воздухозаборник над двигателем, который, вероятно, служит для охлаждения коробки передач и гибридной системы. Это позволило команде уменьшить сайдподы.

