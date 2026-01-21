Скидки
«Подиум? Нет. Наша цель в Мельбурне — финишировать». Бинотто — о планах «Ауди» на 2026 год

«Подиум? Нет. Наша цель в Мельбурне — финишировать». Бинотто — о планах «Ауди» на 2026 год
Руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто обозначил цели на дебютный сезон в Формуле-1. Он признал, что новичку чемпионата нереально сразу соревноваться с опытными конкурентами, и в первые годы команде нужно будет фокусироваться на надёжности и собственном развитии.

«Подиум? Нет. Думаю, наша цель в Мельбурне — финишировать. Потому что надёжность для меня на этой стадии развития важна. Провести всю гонку, весь уикенд без серьёзных проблем на трассе. Это нужно пилотам и команде для дальнейшего развития машины.

Я был бы очень счастлив, если бы по итогам сезона другие команды видели и воспринимали нас как сильную команду Формулы-1 и как серьёзного претендента на будущее», — приводит слова Бинотто издание Motorsport.

