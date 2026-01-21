«Этот момент войдёт в историю». Габриэл Бортолето — о звуке нового мотора «Ауди»

Пилот команды «Ауди» Габриэл Бортолето поделился эмоциями от звучания нового мотора 2026 года во время презентации своего первого болида Формулы-1 — R26.

«Ощущения, конечно, приятнее, чем в прошлом году. Когда ты за рулём, сосредотачиваешься на управлении автомобилем, определённо, когда я завёл машину и выехал из гаража, почувствовал, что меня переполняют эмоции. Я подумал: «О, это невероятный момент, он войдёт в историю», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.

Его напарник Нико Хюлькенберг согласился, что звук немного другой, но воздержался от окончательных оценок, пока не накатает больше километров.

«Ауди» станет одним из пяти производителей силовых установок в 2026 году наряду с «Мерседесом», «Феррари», «Хондой» и новым альянсом «Ред Булл-Форд».