Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Этот момент войдёт в историю». Габриэл Бортолето — о звуке нового мотора «Ауди»

«Этот момент войдёт в историю». Габриэл Бортолето — о звуке нового мотора «Ауди»
Комментарии

Пилот команды «Ауди» Габриэл Бортолето поделился эмоциями от звучания нового мотора 2026 года во время презентации своего первого болида Формулы-1 — R26.

«Ощущения, конечно, приятнее, чем в прошлом году. Когда ты за рулём, сосредотачиваешься на управлении автомобилем, определённо, когда я завёл машину и выехал из гаража, почувствовал, что меня переполняют эмоции. Я подумал: «О, это невероятный момент, он войдёт в историю», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.

Его напарник Нико Хюлькенберг согласился, что звук немного другой, но воздержался от окончательных оценок, пока не накатает больше километров.

«Ауди» станет одним из пяти производителей силовых установок в 2026 году наряду с «Мерседесом», «Феррари», «Хондой» и новым альянсом «Ред Булл-Форд».

Материалы по теме
Джонатан Уитли высказался о звуке новых моторов Формулы-1 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android