Авто Новости

Ферстаппен ответил, что его больше всего интригует в сезоне-2026

Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, что его больше всего интригует в сезоне-2026.

«Что больше всего интригует в новом сезоне? Всё что связано с мотором. Всё будет новым, но для нас особенно, потому что мы впервые будем работать как полноценные мотористы в сотрудничестве с «Фордом».

Было очень интересно смотреть за изменениями в команде. Теперь я просто жду момента, когда смогу проехать за рулём машины, чтобы понять, как она ведёт себя на треке. Надеюсь, эти болиды будут интересными в пилотировании», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Комментарии
