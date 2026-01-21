Скидки
Стала известна дата премьеры восьмого сезона Drive to Survive

Стала известна дата премьеры восьмого сезона Drive to Survive
Восьмой сезон документального сериала Drive to Survive о событиях сезона-2025 Формулы-1 состоится 27 февраля. Об этом сообщила пресс-служба стриминговой платформы Netflix, на которой и выходит сериал.

Сезон будет посвящён событиям чемпионата мира 2025 года, победителем которого стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Напомним, сериал выходит с 2019 года и имеет оценку 8,4 звезды из 10 на «Кинопоиске». Премьера седьмого сезона по событиям 2024 года состоялась 7 марта 2025 года.

Содержание серий нового сезона пока не раскрывается.

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».

