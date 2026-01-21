Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА хочет решить вопрос с нелегальными двигателями в 2026 году — The Race

ФИА хочет решить вопрос с нелегальными двигателями в 2026 году — The Race
Комментарии

В четверг, 22 января, состоится совещание с участием представителей ФИА и производителей двигателей по вопросу моторного скандала с силовыми установками «Мерседеса», который разгорелся ещё до старта нового сезона Формулы-1.

Как сообщает The Race, по словам источника среди мотористов, производители могут надеяться на то, что ФИА ужесточит правила к 2027 году.

Однако в Международной автомобильной федерации не хотели бы затягивать ситуацию, в настоящий момент они ищут способы отреагировать так, чтобы изменить положение дел уже в этом году. Ожидается, что это также будет обсуждаться на предстоящем собрании.

Материалы по теме
Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?
Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android