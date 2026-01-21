ФИА хочет решить вопрос с нелегальными двигателями в 2026 году — The Race

В четверг, 22 января, состоится совещание с участием представителей ФИА и производителей двигателей по вопросу моторного скандала с силовыми установками «Мерседеса», который разгорелся ещё до старта нового сезона Формулы-1.

Как сообщает The Race, по словам источника среди мотористов, производители могут надеяться на то, что ФИА ужесточит правила к 2027 году.

Однако в Международной автомобильной федерации не хотели бы затягивать ситуацию, в настоящий момент они ищут способы отреагировать так, чтобы изменить положение дел уже в этом году. Ожидается, что это также будет обсуждаться на предстоящем собрании.