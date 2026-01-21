Мотор «Мерседеса» взорвался во время испытаний — инсайдер

Испанский журналист Карлос Микель рассказал подробности о первом неудачном запуске дивгателя «Мерседес» на базе команды в Брэкли.

«Мне сказали, что перед закрытием на Рождество на испытательном стенде взорвался двигатель «Мерседеса», — рассказал Микель в подкасте COPE.

График оставшихся презентаций команд Формулы-1:

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».