Мотор «Мерседеса» взорвался во время испытаний — инсайдер

Испанский журналист Карлос Микель рассказал подробности о первом неудачном запуске дивгателя «Мерседес» на базе команды в Брэкли.
«Мне сказали, что перед закрытием на Рождество на испытательном стенде взорвался двигатель «Мерседеса», — рассказал Микель в подкасте COPE.
График оставшихся презентаций команд Формулы-1:
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».