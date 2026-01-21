Скидки
«С нами он построил свою карьеру». Марко ответил на критику Переса в адрес «Ред Булл»

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на критику со стороны мексиканского экс-пилота австрийской команды Серхио Переса.

«Удивительно слышать такие слова, потому что не стоит забывать, что у Серхио Переса вообще не было контракта. Он был уволен из команды, которую фактически поддерживал на плаву.

Я не знаю, сколько точно гонок он выиграл, но в 2022-м довольно долго боролся за титул. Тот факт, что потом он перестал показывать результаты, объясняется несколькими причинами. Но считаю, что именно с нами Серхио смог построить свою карьеру», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.

