Формула-1 не покажет первые тесты в Бахрейне в полном объёме

Формула-1 внесла изменения в расписание трансляций традиционных предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Как сообщается, изначально планировалось, что первые тесты в Бахрейне, которые пройдут с 11 по 13 февраля, будут показаны в полном объёме на сервисах F1TV и Sky Sports. Однако теперь в расписание трансляций внесены изменения — первые три дня тестовых заездов будут включать всего один час трансляции, начиная с 20:00 мск.

Что касается третьей тестовой серии, она пока планируется к показу в полном объёме.

Напомним, первые официальные тесты в Барселоне пройдут в закрытом режиме.