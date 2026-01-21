«Последние несколько дней дома». Леклер опубликовал новые фото

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками личными фотографиями.
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
«Скоро всё начнётся. Последние несколько дней дома. Тренировки и время с семьей. Готовы к 2026 году», — подписал фотографии Шарль Леклер.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.