Ральф Шумахер: здорово, что в Ф-1 снова появилась немецкая команда с немецким пилотом

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о будущем дебюте «Ауди» в Формуле-1.

«Новые правила могут стать секретом успеха. «Ауди» хорошо разбирается в технологиях, от этого может стать интереснее. В этом есть и что-то историческое, конечно. Здорово, что в Формуле-1 снова появилась немецкая команда с немецким пилотом. Это приятно немецким фанатам. Планы команды победить в 2030 году? Думаю, они хотели бы достичь этого раньше. Но, конечно, нужно ставить себе цели. Можно быть оптимистом. Будет любопытно посмотреть, чьи идеи окажутся удачными при новых правилах.

Я слышал, что в первой гонке мы увидим совершенно разные болиды. Сейчас все очень взволнованны. Никто не понимает, где кто окажется. Главный вопрос в том, кто из пилотов сможет справиться с совершенно новыми машинами и новым подходом к пилотажу. Сумеет ли Нико Хюлькенберг при его опыте легко адаптироваться или это станет возможностью для пилотов помоложе? Всё начинается с чистого листа, разница будет достаточно большой. Думаю, будет много технических сходов», — приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.

