Бинотто: нам придётся построить целое здание под новый симулятор

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто высказался о расширении базы команды в Хинвиле.

«Думаю, у нас есть всё необходимое в Нойбурге. Мы полностью соответствуем всем требованиям. Там отличная инфраструктура. Есть все необходимые испытательные стенды и помещения. В то же время в Хинвилле нам по-прежнему не хватает пространства. Мы заказали новый симулятор, но для него нужно новое здание, потому что он огромный. И нам придётся построить это здание с нуля.

Нужно расширить свои возможности, поскольку в Формуле-1 для скорости, качества и снижения затрат важно, чтобы всё создавалось собственными силами. Из-за этого нам нужно расширять базу», — приводит слова Бинотто Motorsport.