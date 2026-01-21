Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто: нам придётся построить целое здание под новый симулятор

Бинотто: нам придётся построить целое здание под новый симулятор
Комментарии

Глава проекта «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто высказался о расширении базы команды в Хинвиле.

«Думаю, у нас есть всё необходимое в Нойбурге. Мы полностью соответствуем всем требованиям. Там отличная инфраструктура. Есть все необходимые испытательные стенды и помещения. В то же время в Хинвилле нам по-прежнему не хватает пространства. Мы заказали новый симулятор, но для него нужно новое здание, потому что он огромный. И нам придётся построить это здание с нуля.

Нужно расширить свои возможности, поскольку в Формуле-1 для скорости, качества и снижения затрат важно, чтобы всё создавалось собственными силами. Из-за этого нам нужно расширять базу», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Материалы по теме
«Подиум? Нет. Наша цель в Мельбурне — финишировать». Бинотто — о планах «Ауди» на 2026 год
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android