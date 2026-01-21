Скидки
Пьер Гасли представил шлем на сезон-2026

Французский пилот «Альпин» показал шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2026 Формулы-1.

«Добавим остроты в 2026-м!» — подписал фотографии французский пилот.

Фото: Соцсети Пьера Гасли

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Альпин» по итогам сезона заняла 10-е, последнее место, в командном зачёте.

