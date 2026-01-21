Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ожье оценил перспективы выиграть 10-й титул в WRC

Ожье оценил перспективы выиграть 10-й титул в WRC
Комментарии

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье высказался о перспективах выиграть 10-й титул в 2026 году.

«Думаю, это было и так видно со стороны, но, мне кажется, что прошлый сезон был одним из сильнейших в моей карьере. Стоит это ценить и радоваться тому, чего мы смогли достичь. Сейчас все спрашивают меня о 10-м титуле, но правда в том, что я точно знаю — повторить такой уровень выступлений будет непросто. Посмотрим, могу только попытаться. У меня хорошая команда и мотивация, поэтому посмотрим», — приводит слова Себастьена Ожье Autosport.

Напомним, Ожье в 2026 году планирует выступить на 10 этапах сезона из 14.

Материалы по теме
Непревзойдённый чемпион. Чем доминатор ралли Ожье круче даже Лёба
Непревзойдённый чемпион. Чем доминатор ралли Ожье круче даже Лёба
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android