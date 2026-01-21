Ожье оценил перспективы выиграть 10-й титул в WRC

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье высказался о перспективах выиграть 10-й титул в 2026 году.

«Думаю, это было и так видно со стороны, но, мне кажется, что прошлый сезон был одним из сильнейших в моей карьере. Стоит это ценить и радоваться тому, чего мы смогли достичь. Сейчас все спрашивают меня о 10-м титуле, но правда в том, что я точно знаю — повторить такой уровень выступлений будет непросто. Посмотрим, могу только попытаться. У меня хорошая команда и мотивация, поэтому посмотрим», — приводит слова Себастьена Ожье Autosport.

Напомним, Ожье в 2026 году планирует выступить на 10 этапах сезона из 14.