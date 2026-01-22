«Кадиллак» показал фотографии своей машины с первых тестов в Сильерстоуне

Команда Формулы-1 «Кадиллак» опубликовала фотографии своего болида с шейкдауна на автодроме в Сильверстоуне.
Фото: Соцсети «Кадиллака»
Сезон-2026 для «Кадиллака» станет дебютным в Формуле-1. Они будут использовать моторы «Феррари». Пилотами команды станут Серхио Перес и Валттери Боттас.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».