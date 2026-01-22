Руководитель «Кадиллака»: первая задача — заслужить уважение других команд

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон высказался об ожиданиях от сезона-2026.

«Сложно. Никто не знает, кому удастся добиться успеха в Мельбурне. Непонятно, кто где финиширует. Если вы спросите руководителя команды о расстановке сил, а он даст вам приблизительный ответ, это всё выдумки. Никто ничего не знает, потому что это так интересно фанатам.

Мы следим за тем, что способны контролировать. Очевидно, что как команда мы хотим хорошо выступить, но со стороны никто не замечает. Наша первая задача — заслужить уважение других команд. Мы их уважаем, это заслуженно. Это чемпионат мира, так что в этом наша первая цель», — приводит слова Лоудона Autosport.