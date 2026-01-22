Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Кадиллака»: первая задача — заслужить уважение других команд

Руководитель «Кадиллака»: первая задача — заслужить уважение других команд
Комментарии

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон высказался об ожиданиях от сезона-2026.

«Сложно. Никто не знает, кому удастся добиться успеха в Мельбурне. Непонятно, кто где финиширует. Если вы спросите руководителя команды о расстановке сил, а он даст вам приблизительный ответ, это всё выдумки. Никто ничего не знает, потому что это так интересно фанатам.

Мы следим за тем, что способны контролировать. Очевидно, что как команда мы хотим хорошо выступить, но со стороны никто не замечает. Наша первая задача — заслужить уважение других команд. Мы их уважаем, это заслуженно. Это чемпионат мира, так что в этом наша первая цель», — приводит слова Лоудона Autosport.

Материалы по теме
Фото
«Кадиллак» показал фотографии своей машины с первых тестов в Сильерстоуне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android