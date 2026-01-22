Скидки
Ферстаппен — о новых правилах Ф-1 в 2026 году: для нас это не шок, коллектив подготовился

Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал изменения в регламенте силовых установок.

Согласно новым правилам, мощность двигателя в Ф-1 будет поровну разделена между внутренним сгоранием и электрической энергией (50/50). Это самый большой шаг чемпионата в сторону электрификации.

«Команда знала о грядущих изменениях заранее, так что для нас это не стало шоком. Коллектив подготовился, и это, конечно, новый вызов. Мне нравились машины последних трёх лет, но иногда перемены не помешают. Всё это может, конечно, сильно перевернуть расклад сил. Посмотрим, как всё пойдёт.

Работать с «Фордом» — это отличная возможность. У них огромное наследие в автоспорте. Думаю, сейчас все очень ждут старта», — приводит слова пилота издание RacingNews365.

