Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» пропустит первый день тестов в Барселоне

«Макларен» пропустит первый день тестов в Барселоне
Комментарии

«Макларен» не будет выезжать на трассу в первый день закрытых предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Команда приняла такое решение, чтобы максимально увеличить время на разработку своего нового болида MCL40.

«Мы планируем начать тестирование на второй или третий день, а не в первый, чтобы не быть первыми на трассе. Как известно, в Барселоне можно тестировать три из пяти дней. Такой подход — отказаться от раннего выезда — всегда был нашим основным планом. Из-за множества изменений нам нет необходимости спешить. Мы хотим максимизировать время на разработку, поскольку каждый дополнительный день проектирования повышает производительность. Выезд на трассу раньше, конечно, даст быстрее понять машину, но это также означает более раннее утверждение её дизайна и производства. Таким образом, нам нужно найти баланс между временем на доработки и достижением максимальной результативности», — приводит слова руководителя команды Андреа Стеллы издание Motorsport.

Сейчас читают:
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android