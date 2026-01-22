«Феррари» начнёт предсезонные тесты в Барселоне с 27 января — Autoracer

Итальянская команда «Феррари» определилась с графиком работы на закрытых предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне. Согласно данным итальянского издания Autoracer, «Скудерия» начнёт работу на трассе со вторника, 27 января, и будет тестировать новый болид SF-26 три дня подряд.

Пилоты команды — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер — разделят время за рулём по полдня в течение каждого из трёх дней тестов. Расписание предполагает, что Леклер первым начнёт работу за рулём во вторник утром, а Хэмилтон продолжит во второй половине дня.

График тестов «Феррари» в Барселоне:

27 января (вторник): утро — Леклер, день — Хэмилтон;

28 января (среда): утро — Хэмилтон, день — Леклер;

29 января (четверг): утро — Леклер, день — Хэмилтон.