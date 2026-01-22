«Мерседес» объявил о многолетнем партнёрстве с Microsoft

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о заключении многолетнего партнёрского соглашения с технологической корпорацией Microsoft. Целью альянса станет интеграция облачных и ИИ-решений Microsoft в работу команды для повышения эффективности и производительности.

«Наш спорт движется теми, кто лидирует через инновации. Мы рады сотрудничать с Microsoft, одним из ведущих технологических лидеров мира, чьё имя стало синонимом революционных инноваций. Это партнёрство также отражает наше стремление оставаться на переднем рубеже производительности и прогресса. Поместив технологии Microsoft в центр нашей работы, мы создадим более быстрые решения, более умное сотрудничество и новые способы работы, глядя на следующее поколение в Ф-1», — приводит слова руководителя команды Тото Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Партнёрство, анонсированное на фоне грядущих масштабных изменений регламента в 2026 году, затронет ключевые направления работы команды. Решения Microsoft Azure и его ИИ-возможности будут использоваться для обработки данных более чем с 400 датчиков на болиде, генерирующих свыше 1,1 млн точек данных в секунду, а также для моделирования стратегий, анализа производительности и симуляционных нагрузок.

Генеральный директор коммерческого подразделения Microsoft Джадсон Альтхофф отметил, что партнёрство направлено на «превращение данных в интеллект в реальном времени, который обеспечивает более быстрые решения и устойчивое конкурентное преимущество».