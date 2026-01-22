«Мерседес» показал рендеры нового болида W17 для сезона-2026 в Формуле-1

Немецкая команда «Мерседес» показала рендеры своего нового болида W17, созданного для выступления в сезоне-2026 Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

«В 2026 году Формула-1 претерпит значительные изменения, и мы готовы к этому переходу. Новые правила требуют инноваций и абсолютной концентрации во всех областях производительности. Наша работа над новым автомобилем, а также долгосрочная разработка силовой установки и передовых экологически чистых видов топлива совместно с PETRONAS отражают этот подход.

Публикация первых изображений W17 — это просто следующий шаг в этом процессе. Он отражает коллективные и неустанные усилия наших команд в Бриксворте и Брэкли. В ближайшие месяцы мы продолжим усердно работать», — приводит слова руководителя команды Тото Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Автомобиль стал меньше, уже и легче своего предшественника в соответствии с новыми техническими правилами. Он оснащён активной аэродинамикой с подвижными передним и задним антикрыльями, а его силовая установка обеспечивает почти равное разделение мощности между электрическим и бензиновым агрегатом.

Ливрея машины также обновлена. Её основным элементом стала динамичная зелёная линия партнёра PETRONAS, которая проходит по низу болида.