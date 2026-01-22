Скидки
Макс Ферстаппен пятый год подряд признан лучшим гонщиком года по версии Autosport

Макс Ферстаппен пятый год подряд признан лучшим гонщиком года по версии Autosport
Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен выиграл премию Autosport Driver of the Year Award по итогам сезона-2025.

Несмотря на то что Ферстаппен не смог выиграть титул в 2025 году, уступив пилоту «Макларена» Ландо Норрису всего два очка, он одержал восемь побед и был признан читателями Autosport лучшим гонщиком года. В голосовании он опередил чемпиона мира Норриса, его напарника по «Макларену» Оскара Пиастри, доминировавшего в IndyCar Алекса Палоу, чемпиона Формулы-E Оливера Роуленда и звезду MotoGP Марка Маркеса.

Ферстаппен повторил достижение, удерживая этот титул с 2021 года. Рекордсменом по количеству побед в этой номинации остаётся Льюис Хэмилтон с восемью наградами.

Ферстаппен — о своём будущем в «Ред Булл»: моя цель — доработать контракт до 2028-го
