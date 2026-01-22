В «Мерседесе» показали гоночную экипировку на сезон-2026 Формулы-1

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» показала гоночные комбинезоны, в которых будут выступать в 2026 году пилоты команды Кими Антонелли и Джордж Расселл. Также была продемонстрирована униформа гоночного коллектива на примере руководителя команды Тото Вольфа.
Фото: Пресс-служба «Мерседеса»
График оставшихся презентаций команд Формулы-1:
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес» (ливрея);
3 февраля — «Уильямс»;
В ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.