Журналист: по слухам, «Уильямс» может не успеть к первым тестам из-за проблем с шасси

По данным немецкого журналиста Ральфа Баха, в паддоке Формулы-1 циркулируют слухи, что команда «Уильямс» может не успеть подготовить свой новый болид к первой тестовой неделе в Барселоне из-за серьёзных проблем с шасси.

«Есть люди, которые говорят, что они даже не поедут туда, потому что шасси не соответствует всем требованиям с этим дополнительным весом и они просто не справляются», — сказал Бах в интервью для YouTube-канала издания F1-Insider.

Журналист ещё раз подчеркнул, что это пока лишь слухи и истина станет ясна, когда команды появятся в Барселоне на предсезонных тестах с 26 по 30 января.

Комментарии
