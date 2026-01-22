Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» планирует выехать на трассу в первый день тестов в Барселоне — Эрик ван Харен

«Ред Булл» планирует выехать на трассу в первый день тестов в Барселоне — Эрик ван Харен
Комментарии

Команда «Ред Булл» намерена начать работу уже в первый день предсезонных тестов в Барселоне, который запланирован на понедельник, 26 января. Об этом сообщил журналист Эрик ван Харен, отметив, что окончательное решение будет зависеть от погодных условий.

Это решение контрастирует с планами «Макларена», руководитель которого Андреа Стелла подтвердил, что его команда пропустит первый день тестов и выйдет на трассу не раньше вторника.

Коллективные предсезонные тесты всех команд Формулы-1 пройдут в Барселоне с 26 по 30 января. Каждая команда имеет в распоряжении максимум три дня за рулём в течение этого пятидневного окна. Для «Ред Булл» эти тесты станут первым испытанием новой силовой установки собственного производства, разработанной при поддержке «Форда».

Сейчас читают:
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android