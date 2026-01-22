«Ред Булл» планирует выехать на трассу в первый день тестов в Барселоне — Эрик ван Харен

Команда «Ред Булл» намерена начать работу уже в первый день предсезонных тестов в Барселоне, который запланирован на понедельник, 26 января. Об этом сообщил журналист Эрик ван Харен, отметив, что окончательное решение будет зависеть от погодных условий.

Это решение контрастирует с планами «Макларена», руководитель которого Андреа Стелла подтвердил, что его команда пропустит первый день тестов и выйдет на трассу не раньше вторника.

Коллективные предсезонные тесты всех команд Формулы-1 пройдут в Барселоне с 26 по 30 января. Каждая команда имеет в распоряжении максимум три дня за рулём в течение этого пятидневного окна. Для «Ред Булл» эти тесты станут первым испытанием новой силовой установки собственного производства, разработанной при поддержке «Форда».