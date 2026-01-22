Скидки
Ландо Норрис поставил цель выиграть чемпионат Формулы-1 2026 года и защитить титул

Чемпион мира Формулы-1 2025 года Ландо Норрис заявил, что его главная цель на предстоящий сезон — защитить титул, выиграв чемпионат второй раз подряд. Об этом британец заявил на церемонии вручения наград Autosport Awards в Лондоне, где он победил в номинации «Британский гонщик года».

«Это абсолютная цель [выиграть чемпионат в сезоне-2026]. Да, это абсолютная, абсолютная цель. Конечно, одна победа даёт гораздо больше уверенности.

Я всегда был тем, кому нужно увидеть, чтобы поверить, даже в отношении себя самого. Но в прошлом году я смог осознать это ещё до того, как достиг. Уже в середине сезона я почувствовал, что у меня есть всё необходимое: люди вокруг, команда, машина и мои собственные способности, чтобы выйти и выиграть чемпионат», — приводит слова Норриса издание Autosport.

