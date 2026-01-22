В «Хаасе» показали гоночные комбинезоны на сезон-2026 Формулы-1

Команда Формулы-1 «Хаас» показала гоночные комбинезоны, в которых будут выступать в 2026 году пилоты команды.
Напомним, пилотами команды в новом сезоне будут 29-летний француз Эстебан Окон и 20-летний британец Оливер Берман.
График оставшихся презентаций команд Формулы-1:
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.