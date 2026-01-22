Скидки
Авто Новости

Из Lego построили полноразмерный Bugatti Chiron мощностью 5 л. с.

Полноразмерный Bugatti Chiron из Lego
Компания Lego представила новый проект — полноразмерную модель Bugatti Chiron, созданную из элементов конструктора. Автомобиль был построен в чешском городе Кладно, а для его создания использовалось более миллиона деталей.

Полноразмерный Bugatti Chiron из Lego

Полноразмерный Bugatti Chiron из Lego

Фото: Lego

Работу над проектом вела команда из 16 специалистов. В общей сложности на протяжении полугода на создание автомобиля ушло 13 438 рабочих часов. В машине задействованы элементы 339 типов, причём соединены они без использования клея.

Энди Уоллас и Bugatti Chiron из Lego

Энди Уоллас и Bugatti Chiron из Lego

Фото: Lego

Двигатель автомобиля состоит из 2304 моторов Lego Power Functions, 4032 шестерёнок и 2016 осей. Теоретическая мощность автомобиля — 5,3 л. с. Автомобиль был доставлен на тестовую трассу Bugatti в Германии, где пилот-испытатель компании Энди Уоллас смог разогнать машину до 20 км/ч.

Полноразмерный Bugatti Chiron из Lego во время заездов Германии

Полноразмерный Bugatti Chiron из Lego во время заездов Германии

Фото: Lego

Это уже не первый подобный проект: в сентябре 2024 года Ландо Норрис проехал круг по «Сильверстоуну» на сделанном из Lego McLaren P1.

Напомним, чуть ранее в Lego анонсировали пополнение линейки Speed Champions, и один из новых наборов посвящён Bugatti Vision Gran Turismo.

