В ФИА не считают спор по двигателям угрозой для старта сезона в Мельбурне

Технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбазис заявил, что не считает потенциальный спор вокруг интерпретации новых правил двигателей серьёзной угрозой для старта сезона-2026 в Мельбурне. Он выразил уверенность, что вопрос будет урегулирован до начала гонок.

«Конечно, все страстно настроены и конкурентоспособны, и, когда люди находятся в таком состоянии, это создаёт определённую слепоту к другим аргументам. Но я не думаю, что это настолько огромная тема, как её сейчас преподносят в прессе. Я верю, что у нас всё будет в порядке», — приводит слова Томбазиса агентство Reuters.