Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В ФИА не считают спор по двигателям угрозой для старта сезона в Мельбурне

В ФИА не считают спор по двигателям угрозой для старта сезона в Мельбурне
Комментарии

Технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбазис заявил, что не считает потенциальный спор вокруг интерпретации новых правил двигателей серьёзной угрозой для старта сезона-2026 в Мельбурне. Он выразил уверенность, что вопрос будет урегулирован до начала гонок.

«Конечно, все страстно настроены и конкурентоспособны, и, когда люди находятся в таком состоянии, это создаёт определённую слепоту к другим аргументам. Но я не думаю, что это настолько огромная тема, как её сейчас преподносят в прессе. Я верю, что у нас всё будет в порядке», — приводит слова Томбазиса агентство Reuters.

Материалы по теме
ФИА хочет решить вопрос с нелегальными двигателями в 2026 году — The Race
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android