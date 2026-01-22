Скидки
Чемпионка F1 Academy 2025 года Дориан Пин стала гонщицей по развитию в «Мерседесе»

Чемпионка F1 Academy 2025 года Дориан Пин стала гонщицей по развитию в «Мерседесе»
Победительница женской серии F1 Academy 2025 года французская гонщица Дориан Пин подписала контракт с командой «Мерседес» на роль пилота по развитию на сезон-2026. В её обязанности будут входить работа на симуляторе и участие в заводских программах.

«Мои два года в рамках юниорской программы помогли мне вырасти как гонщице, и это фантастический следующий шаг в моей карьере. Я также хочу сказать большое спасибо всем в F1 Academy за помощь в достижении этой позиции», — приводит слова Пин издание Motorsport.

Представитель «Мерседеса» Брэдли Лорд отметил, что Пин впечатлила не только своей скоростью и мастерством, но и технической обратной связью, инженерной смекалкой и умением эффективно работать со старшим персоналом. Он добавил, что вскоре будет объявлена и её гоночная программа на сезон.

