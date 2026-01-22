Джордж Расселл провёл первый заезд на новом болиде «Мерседеса» W17 в Сильверстоуне

Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл провёл первые тестовые заезды на новом болиде W17. Шейкдаун состоялся на трассе в Сильверстоуне сегодня, 22 января, в дождливую и ветреную погоду.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Ранее в этот же день команда официально представила рендеры своего автомобиля для сезона-2026, созданного по новым техническим регламентам Формулы-1.

«Мерседес» стал пятой командой, чей новый болид вышел на трассу перед официальными тестами в Барселоне. Ранее свои машины обкатали «Ауди» (Нико Хюлькенберг), «Кадиллак» (Серхио Перес), «Альпин» (Пьер Гасли) и «Рейсинг Буллз» (Лиам Лоусон и Арвид Линдблад).