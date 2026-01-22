Скидки
Картина Apple TV «Формула-1» номинирована в четырёх категориях на «Оскар»-2026

Фильм стримингового сервиса Apple TV «Формула-1» номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщила Академия кинематографических искусств и наук, объявив списки номинантов.

Помимо главной номинации, блокбастер о Формуле-1 также представлен в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты». Для Apple TV это возвращение в список претендентов на главные награды после прошлогоднего отсутствия номинаций.

Ожидается, что основным конкурентом картины в борьбе за «Лучший фильм» станет драма Warner Bros. «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Церемония вручения 98-й премии «Оскар» состоится в воскресенье, 15 марта.

