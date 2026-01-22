Скидки
«Уильямс» не прошёл краш-тест и может пропустить тесты в Барселоне — инсайдер

Шасси команды Формулы-1 «Уильямс» не смогло пройти краш-тест. Таким образом, команда может пропустить первые закрытые тесты, которые пройдут на авотдроме в Барселоне. Об этом сообщает инсайдер Хорхе Пейро.

«Ходят слухи, что «Уильямс» не сможет принять участия в тестах в Барселоне. Я не обращаю внимания на слухи, но, когда вы получаете их из трёх разных источников, они перестают быть слухами.

Несколько дней назад мне сообщили, что они не смогли пройти краш-тест. Сегодня, как я понимаю, ситуация мало изменилась. Или не изменилась совсем», — написал Пейро на своей странице в соцсетях.

Напомним, тесты пройдут с 26 по 30 января.

