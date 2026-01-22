«Удивлён, что этого не случилось раньше». Брандл — о смене гоночного инженера Хэмилтона

Комментатор Sky Sports, бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о решении «Феррари» сменить гоночного инженера Рикардо Адами, работавшего в 2025 году с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Удивлён, что этого не случилось немного раньше, если учитывать то, что происходило в прошлом году. Я говорил во время эфиров: Льюису нужно, чтобы команда хотя бы понимала его язык, когда он находится в болиде. Понимала, что это значит и что Льюису на самом деле нужно за рулём.

Ему нужна помощь, чтобы раскрыться. Посмотрим, кто окажется его новым инженером. Когда ты слушал радио, пусть и приглаженное, было очевидно, что что-то нужно поменять», – приводит слова Брандла Sky Sports.