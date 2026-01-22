Скидки
В «Мерседесе» показали видео с первых тестов машины 2026 года

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» показала видео с первой обкатки своего болида W13, который будет использоваться командой в 2026 году.

Напомним, ранее команда показала рендеры нового болида.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес» (ливрея и реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».

