Хорхе Мартин перенёс две операции и пропустит первые тесты MotoGP

Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин перенёс две операции за последние две недели. Об этом сообщает Autosport.

Напомним, на протяжении большей части 2025 года Мартин восстанавливался после травм и переломов. После прошлогодних операций Мартин не чувствовал, что находится в надлежащей форме, из-за чего «Априлия» решила провести дополнительные медицинские обследования, которые показали необходимость новых вмешательств.

Из-за операций Мартин пропустит первые предсезонные тесты в Малайзии, которые намечены на 3-5 февраля. Ожидается, что Мартин вернётся в седло к тестам в Таиланде с 21 по 22 февраля 2026 года.