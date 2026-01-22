Доменикали: желаю Цуноде вернуться в качестве боевого гонщика

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что Юки Цунода может вернуться за руль болида в качестве боевого гонщика. В нынешнем сезоне он будет выполнять роль тест-пилота и третьего пилота в «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

«Вы прекрасно знаете, что в этом году Юки Цунода будет третьим пилотом. Он должен быть стойким, потому что в случае возникновения возможности он должен быть готов вернуться за руль.

Я желаю ему этого, он отличный парень. Уверен, что он будет готов. Это станет для него вызовом, потому что такова природа спорта. Не стоит забывать, что мы начнём этот сезон с 22 местами в чемпионате. Здесь не так просто выступать», – приводит слова Доменикали PlanetF1.