«Уильямс» впервые завёл двигатель на машине 2026 года

«Уильямс» впервые завёл двигатель на машине 2026 года
Команда Формулы-1 «Уильямс» на своей странице в социальных сетях опубликовала видео с первым запуском двигателя «Мерседеса» на новом болиде 2026 года.

Ранее сообщалось, что команда может пропустить первые тесты в Барселоне из-за проблем с прохождением краш-теста шасси.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

20 января — «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес» (ливрея и реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».

