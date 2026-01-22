«Уильямс» впервые завёл двигатель на машине 2026 года

Команда Формулы-1 «Уильямс» на своей странице в социальных сетях опубликовала видео с первым запуском двигателя «Мерседеса» на новом болиде 2026 года.

Ранее сообщалось, что команда может пропустить первые тесты в Барселоне из-за проблем с прохождением краш-теста шасси.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

20 января — «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес» (ливрея и реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».