В «Мерседесе» прокомментировали первую обкатку болида 2026 года

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал первые тесты команды, которые прошли сегодня, 22 января, на автодроме в Сильверстоуне.

«Первый день заездов на W17 в Сильверстоуне был непростым. Как и при любых обкатках, основное внимание уделялось обеспечению безопасной и надёжной работы всего оборудования. Нам удалось проехать отведённое расстояние, и Джордж, и Кими впервые смогли опробовать болид 2026 года на трассе. Это свидетельствует о напряжённой работе всех сотрудников в Брэкли и Бриксворте. Теперь наше внимание переключается на Барселону, где мы постараемся развить успех сегодняшних заездов и расширить наше понимание W17», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

20 января — «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес» (ливрея и реальный болид);

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».