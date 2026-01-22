В «Мерседесе» показали качественные фото с обкатки машины 2026 года

Команда Формулы-1 «Мерседес» показала качественные фотографии болида 2026 года с первой обкатки на автодроме в Сильверстоуне.
Фото: Пресс-служба «Мерседеса»
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес» (ливрея и реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».
«Мерседес» по итогам прошлого сезона занял вторую позицию в командном зачёте.