ФИА разрешила «Мерседесу» начать сезон-2026 со спорными двигателями

Международная автомобильная федерация (ФИА) отвергла все предложения недовольных производителей двигателей относительно «нелегальных» моторов «Мерседеса». Об этом сообщает испанское издание Motorsport.

Как информирует источник, «Мерседес» и его клиенты получили право начать новый сезон с вызвавшими скандал силовыми установками.

При этом, несмотря на встречу, у мотористов остался ряд вопросов, что может привести к спорам и протестам в начале сезона.

Напомним, соперники требовали уточнить правила, скорректировать процедуру измерения сжатия или вовсе отменить ограничения степени сжатия.

Сезон-2026 Формулы-1 стартует в Австралии.

Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?
Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?
