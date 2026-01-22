Скидки
Сольберг лидирует после первого дня Ралли Монте-Карло, третий СУ отменён из-за тумана

В Монако завершился первый день первого этапа чемпионата мира по ралли (WRC) — Ралли Монте-Карло. Лучший результат по итогам дня показал шведско-норвежский пилот «Тойоты» Оливер Сольберг. Второй место занимает его партнёр по команде Эльфин Эванс, третье место на счету ирландца, дебютанта категории Rally 1 Джона Армстронга.

Третий и заключительный спецучасток дня был прерван красными флагами, а затем отменён из-за сильного тумана над трассой.

WRC 2026. Этап 1. Rallye Monte-Carlo, Monaco, Monaco
Ралли Monte-Carlo. Общий зачёт
22 января 2026, четверг. 20:36 МСК
Окончено
1
Оливер Сольберг
Toyota GR Yaris Rally2
32:58.6
2
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+25.5
3
Джон Армстронг
M-Sport Ford WRT
+1:03.3

WRC. Сезон-2026. Ралли Монте-Карло. Положение после двух СУ

1. Оливер Сольберг (Toyota GAZOO Racing WRT) — 32:58.6
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +25.5
3. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +1:03.3
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:06.0
5. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:15.6
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:22.3
7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:25.8
8. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +1:33.4
9. Хэйден Пэддон ((Hyundai Shell Mobis WRT) +1:39.4
10. Эрик Камилли (Skoda Fabia RS Rally2) +1:42.9
...13 Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +2:24.9.

