Руководитель «Рейсинг Буллз» Пермейн обозначил цели для Лиама Лоусона на сезон-2026 Ф-1

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о гонщике коллектива Лиаме Лоусоне.

«Да, он лидер команды, с одним сезоном опыта за плечами, понимаете? Так что опять же это большая задача для него. Я просил его и буду просить находиться рядом, чтобы помогать Арвиду, когда это нужно. Это не значит нянчиться с ним или опекать его, ничего подобного, но просто когда возникают сложности, возможно, поддержать его, помочь.

Но Лиаму тоже нужно сосредоточиться на себе, не забывайте, так что он будет упорно работать, чтобы хорошо выполнять свою работу, повторить те очень сильные выступления, которые мы видели от него в прошлом году: Баку и третье место в квалификации, шестая позиция в Вегасе, а также другие некоторые действительно выдающиеся гонки.

И что я действительно хочу от него — исключить не самые удачные моменты. Те случаи, когда он возвращается после первого сегмента, вылетев, и говорит: «Я не знаю, что там произошло», — вот это ему нужно искоренить. И, честно говоря, если он сможет поддерживать тот хороший уровень, которого, как мы знаем, способен достичь, он будет очень хорошим гонщиком Формулы-1», — приводит слова Пермейна talkSPORT.