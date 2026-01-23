Стелла — о «правилах папайи» в «Макларене» в 2026-м: подтверждены и укреплены

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о том, будут ли в коллективе применять «правила папайи» в сезоне-2026.

«Правила папайи» — подход к внутрикомандной борьбе между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом, позволяющий им сражаться друг с другом, но не допуская аварий, уважая друг друга и помня, что командный результат стоит в приоритете.

«Могу определённо сказать, что, как и ко всему, к чему мы подходим в «Макларене», мы проводим тщательный процесс анализа, чтобы увидеть, где есть возможности для улучшения. То же самое касается того, что мы называем принципами гонок, нашего подхода к соревнованиям и внутренней конкуренции. В прошлом сезоне мы получили довольно много отзывов.

У нас были разговоры после окончания сезона, и они продолжаются практически сейчас, в момент нашего разговора. Всё это привело нас к тому, чтобы вновь подтвердить, что принципы справедливости, честности, равных возможностей, спортивного духа — они все фундаментальны для команды, для Ландо и для Оскара. Так что они подтверждены, закреплены и укреплены, если не сказать больше», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.