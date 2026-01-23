Скидки
Стелла — о сезоне-2025: пришли к выводу, что в большинстве случаев поступили бы так же

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла заявил, что после анализа в коллективе пришли к выводу, что не стали бы менять решения в отношении своих гонщиков в большинстве ситуаций во время Гран-при в сезоне-2025.

«Мы все признаём, что объём работы, необходимый для понимания всех процессов, для команды и в некоторой степени даже для гонщиков, связанный с внутренней конкуренцией, был значительным. Поэтому любые попытки, которые мы можем предпринять, чтобы сделать совместное участие в гонках проще, в определённой степени будут приветствоваться.

На самом деле, это будет вопрос тонкой настройки, потому что, проанализировав то, что мы делали [в 2025-м], в большинстве случаев пришли к выводу, что поступили бы точно так же. Но также в ходе анализа нашли несколько возможностей для того, чтобы оптимизировать наше совместное функционирование, как я сказал, подтверждая фундаментальные принципы, которые мы приняли в прошлом», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

