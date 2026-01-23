Скидки
Ферстаппен — об обгоне через траву мокрую в Нюрбургринге: уверен, люди сейчас ************

Ферстаппен — об обгоне через траву мокрую в Нюрбургринге: уверен, люди сейчас ************
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о гонке в Нюрбургринге, во время которой совершил обгон с выездом двумя колёсами на мокрую траву.

— Какую из четырёх классических 24-часовых гонок ты хотел бы выиграть?
— «24 часа Нюрбургринга». Прежде всего эта трасса отличная. В этом году, когда я гонялся там, всё было действительно здорово, включая условия с небольшим дождём в квалификации. Как только я выехал на траву [для обгона], я подумал: «Знаю, что работает онборд-камера и люди это смотрят. Уверен, они прямо сейчас *************». Но это было фантастически, я получил огромное удовольствие, — сказал Ферстаппен на YouTube-канале Team Redline.

