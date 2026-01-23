Скидки
Льюис Хэмилтон отреагировал на номинирование «Формулы-1» на «Оскар»-2026

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» отреагировал на решение Академии кинематографических искусств и наук номинировать фильм «Формула-1» на «Оскар»-2026. Льюис выступил консультирующим продюсером ленты.

«Это невероятно сюрреалистично. Для меня огромная честь видеть фильм «Формула-1» номинированным Академией, особенно в компании таких талантливых художников и рассказчиков. Когда мы создавали этот фильм, мы понимали, что в наших руках нечто особенное, реальное и подлинное, и потрясающе видеть, что упорный труд и преданность каждого получили признание. Отдельный респект всем, кто работал над этим — это более чем заслуженно!» — написал Хэмилтон в социальных сетях.

