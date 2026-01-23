Бинотто — о целях «Ауди»: хотим, чтобы нас видели как сильного соперника на будущее

Главный операционный и главный технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о задачах коллектива в Формуле-1.

«У нас есть конечная цель — 2030 год. Нам нужно устанавливать вехи или промежуточные этапы на нашем восхождении на вершину горы. В прошлом году, будучи «Кик-Заубером», мы поставили перед командой внутреннюю цель — набирать очки на каждой гонке, чего мы в итоге добились, начиная с девятой гонки, и это была чёткая задача. Мы обсуждали внутри, какой должна быть цель на 2026 год, какой должен быть наш первый промежуточный этап и стоит ли измерять его позицией в чемпионате или количеством набранных очков в конце сезона?

Должны ли мы сказать, что нам нужно набрать больше очков, чем в 2025 году, учитывая, что это совершенно новая команда с совершенно новой силовой установкой и новыми правилами? Поэтому в итоге мы решили иначе. Мы решили, что для нас самое важное в 2026 году — стать серьёзным конкурентом, и это касается поведения, восприятия, а также того, как к концу сезона другие команды будут видеть и воспринимать нас. Мы хотим, чтобы нас видели как сильного соперника на будущее, понимая, что мы становимся серьёзной силой в борьбе за победы. Речь идёт о настрое, о том, чтобы оставаться скромными, но учиться на ошибках и неудачах, и я буду счастлив, если нас будут воспринимать как сильного и серьёзного конкурента», — приводит слова Бинотто RacingNews365.